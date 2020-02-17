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Савин: в оставшихся матчах «Трактор» даст шанс молодёжи, но никаких скидок ей не будет

Савин: в оставшихся матчах «Трактор» даст шанс молодёжи, но никаких скидок ей не будет
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин прокомментировал включение в заявку команды 22-летних Александра Подкорытова и Дмитрия Алексеева.

«В оставшихся до конца регулярного чемпионата матчах шанс проявить себя получат молодые хоккеисты. Такое решение принял тренерский штаб во главе с Владимиром Владимировичем Юрзиновым, я его полностью разделяю. Мы посмотрим на ближайший резерв, на перспективу, на ребят, которые уже в ближайшее время смогут помочь «Трактору». Для хоккеистов это будет шанс проявить себя, попробовать свои силы на уровне КХЛ, закалиться в боях.

Но надо понимать, что приглашение в «Трактор» – это большой аванс, который надо оправдывать и на деле доказывать свою состоятельность. Никаких скидок на возраст или челябинскую прописку не будет, нужно выходить на лёд и биться в каждом эпизоде, демонстрировать собственный профессионализм», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

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