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Сушинский опроверг информацию об отстранении детского тренера Кучерова и Гусева

Сушинский опроверг информацию об отстранении детского тренера Кучерова и Гусева
Хоккей / КХЛ 0

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал появление в СМИ информации об отстранении от работы в клубной школе детского тренера Геннадия Курдина.

«Нет, это неправда, информация не соответствует действительности. Мы ранее уволили тренера Игоря Николаева, а Геннадий Курдин продолжает работу. Не знаю, кому это выгодно, кто всё это выдумывает и высасывает из пальца», — рассказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Воспитанниками Курдина являются нападающие Никита Кучеров, Никита Гусев, защитник Игорь Ожиганов и ещё несколько известных игроков.

Ранее из академии «Авангарда» уволили тренера Игоря Николаева, который бил детей клюшкой по голове.

Тренер академии «Авангарда» бил детей клюшкой по голове
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