«Всё врут, работаю штатно». Детский тренер Гусева и Кучерова опроверг своё отстранение
Детский тренер Геннадий Курдин опроверг информацию о том, что его отстранили от работы в хоккейной школе «Авангарда». По версии СМИ, несколько родителей пожаловались на Курдина за жестокое обращение с детьми.
«Меня отстранили от работы в школе «Авангарда»? Всё врут, никто меня не отстранял. Я продолжаю работу в штатном режиме», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Воспитанниками Курдина являются нападающие Никита Кучеров, Никита Гусев, защитник Игорь Ожиганов и ещё несколько известных игроков.
Ранее из академии «Авангарда» уволили тренера Игоря Николаева, который бил детей клюшкой по голове. Инцидент произошёл в Балашихе в филиале академии «Авангарда». Филиал был открыт в августе 2019 года.
Сушинский опроверг информацию об отстранении детского тренера Кучерова и Гусева
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