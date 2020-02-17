«Всё врут, работаю штатно». Детский тренер Гусева и Кучерова опроверг своё отстранение

Детский тренер Геннадий Курдин опроверг информацию о том, что его отстранили от работы в хоккейной школе «Авангарда». По версии СМИ, несколько родителей пожаловались на Курдина за жестокое обращение с детьми.



«Меня отстранили от работы в школе «Авангарда»? Всё врут, никто меня не отстранял. Я продолжаю работу в штатном режиме», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.



Воспитанниками Курдина являются нападающие Никита Кучеров, Никита Гусев, защитник Игорь Ожиганов и ещё несколько известных игроков.



Ранее из академии «Авангарда» уволили тренера Игоря Николаева, который бил детей клюшкой по голове. Инцидент произошёл в Балашихе в филиале академии «Авангарда». Филиал был открыт в августе 2019 года.

Сушинский опроверг информацию об отстранении детского тренера Кучерова и Гусева