«Салават» — «Сочи»: Сошников сыграет в четвёртом звене хозяев с Кадейкиным и Жарковым
Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» назвала в «Твиттере» стартовый состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи». Нападающий Никита Сошников сыграет в четвёртом звене с Александром Кадейкиным и Владимиром Жарковым.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Салават Юлаев» — ХК «Сочи»
Стартовый состав «Салавата Юлаева»:
Метсола (Кареев)
Гиматов – Картаев – Солодухин, Лисовец – Семёнов
Умарк – Маннинен – Хартикайнен; Панин – Ларсен
Крикунов – Бурмистров – Кугрышев; Пашнин – Арзамасцев
Жарков – Кадейкин – Сошников; Алалыкин – Мухамадуллин.
В предыдущем матче «Салават Юлаев» в родных стенах уступил санкт-петербургскому СКА — 4:5 ОТ, а ХК «Сочи» на выезде проиграл казахстанскому «Барысу» — 2:3.
Читайте также
- 17 февраля 2020
-
16:46
-
16:42
-
16:20
-
15:45
-
15:34
-
15:00
-
14:48
-
14:33
-
13:54
-
13:35
-
13:00
-
12:47
-
12:11
-
11:58
-
11:21
-
10:56
-
10:30
-
10:28
-
09:59
-
09:46
-
09:21
-
08:55
-
08:40
-
08:25
-
08:11
-
07:14
-
05:39
-
05:10
-
05:09
-
04:54
-
04:40
-
02:53
-
02:17
-
00:46
-
00:15
Партнерский контент