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«Салават» — «Сочи»: Сошников сыграет в четвёртом звене хозяев с Кадейкиным и Жарковым

«Салават» — «Сочи»: Сошников сыграет в четвёртом звене хозяев с Кадейкиным и Жарковым
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» назвала в «Твиттере» стартовый состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи». Нападающий Никита Сошников сыграет в четвёртом звене с Александром Кадейкиным и Владимиром Жарковым.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Салават Юлаев» — ХК «Сочи»
Стартовый состав «Салавата Юлаева»:

Метсола (Кареев)
Гиматов – Картаев – Солодухин, Лисовец – Семёнов
Умарк – Маннинен – Хартикайнен; Панин – Ларсен
Крикунов – Бурмистров – Кугрышев; Пашнин – Арзамасцев
Жарков – Кадейкин – Сошников; Алалыкин – Мухамадуллин.

В предыдущем матче «Салават Юлаев» в родных стенах уступил санкт-петербургскому СКА — 4:5 ОТ, а ХК «Сочи» на выезде проиграл казахстанскому «Барысу» — 2:3.

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