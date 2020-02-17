«Салават» — «Сочи»: Сошников сыграет в четвёртом звене хозяев с Кадейкиным и Жарковым

Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» назвала в «Твиттере» стартовый состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи». Нападающий Никита Сошников сыграет в четвёртом звене с Александром Кадейкиным и Владимиром Жарковым.



Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Салават Юлаев» — ХК «Сочи»

Стартовый состав «Салавата Юлаева»:



Метсола (Кареев)

Гиматов – Картаев – Солодухин, Лисовец – Семёнов

Умарк – Маннинен – Хартикайнен; Панин – Ларсен

Крикунов – Бурмистров – Кугрышев; Пашнин – Арзамасцев

Жарков – Кадейкин – Сошников; Алалыкин – Мухамадуллин.



В предыдущем матче «Салават Юлаев» в родных стенах уступил санкт-петербургскому СКА — 4:5 ОТ, а ХК «Сочи» на выезде проиграл казахстанскому «Барысу» — 2:3.