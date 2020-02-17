Экс-нападающий «Металлурга» Коварж продлил контракт с «Цугом» на три года

Нападающий швейцарского «Цуга» Ян Коварж продлил контракт с командой. Как сообщается на официальном сайте клуба, новое соглашение рассчитано на три года.



Форвард стал игроком «Цуга» в нынешнем сезоне после перехода из чешского «Пльзеня». Изначально он подписал с командой однолетнее соглашение.



«Здесь всё отлично: команда, вся организация, лига, болельщики, качество жизни – и моя семья также чувствует себя комфортно на все сто. Я с нетерпением жду возможности заглянуть в будущее с этим амбициозным клубом», — сказал 29-летний хоккеист.



С 2013 по 2018 год Коварж выступал за магнитогорский «Металлург». Он набрал 377 очков в 368 играх за российский клуб. В нынешнем сезоне на его счету 41 балл в 44 матчах.