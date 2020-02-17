Глухов: Чибисов — машина и работяга. Для него в Северной Америке вообще стиль подходящий

Нападающий казанского «Ак Барса» Михаил Глухов поделился мнением о том, почему молодые игроки стремятся уехать из КХЛ в Северную Америку, а также отметил успешное выступление Ильи Ковальчука в «Монреале».



«Почему Андрей Чибисов, который никогда особенно здесь не блистал, уехал в АХЛ? Игроки же не просто так уезжают. Значит, их там ждут, кто-то заметил, позвал. Он же не может просто сказать: «Я поеду в НХЛ», — и уехать.



Те, кто переходит из КХЛ в АХЛ, ждут своего шанса, когда их поднимут в НХЛ, чтобы там уже проявить себя. А Андрюха Чибисов хороший парень, мощный игрок. Для него там вообще стиль подходящий, он машина и работяга.



Всякое бывает. Вот Ковальчук сначала в „Лос-Анджелесе“ был, с тренером что-то не сошлось — в итоге обменяли, и сейчас он в «Монреале» просто красавец, лучший там. Вот вам и разница — попал к хорошему тренеру, сразу всё хорошо.



Все едут туда, потому что люди хотят в НХЛ поиграть, попробовать. Потому что в следующий раз может и не быть этого шанса. Если позвали и отказался, потом всю жизнь жалеть будешь. А если не пошло там, то можно и вернуться. Но попробовать стоит, потому что могут уже больше не позвать. Тот же Шипачёв ездил — здесь он по 100 очков набирает, а там не пошло у него», — приводит слова Глухова «Реальное время».