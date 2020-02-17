Ottawa Sun: для обмена Ковальчука «Монреалю» нужно снизить требования

Обозреватель Ottawa Sun Брюс Гарриош считает, что «Монреаль Канадиенс» придётся снизить цену за российского нападающего Илью Ковальчука, чтобы его обменять.

«Клубы будут звонить по Илье Ковальчку, но «Монреалю» надо снизить цену за него, потому что 29 других команд могли получить его бесплатно, когда «Лос-Анджелес» выкупил его контракт. Сейчас «Канадиенс» хотят за Ковальчука выбор во втором раунде драфта», — написал Гарриош в своей колонке на сайте издания.

Ковальчук начинал нынешний сезон в «Лос-Анджелес Кингз», а затем стал игроком «Монреаля». На его счету 21 (9+12) очко в 36 играх при показателе полезности «-6».



Дедлайн обменов в НХЛ наступит 24 февраля.



На драфте НХЛ 2001 года Ковальчук был выбран в первом раунде под общим первым номером клубом «Атланта Трэшерз». Он играл за эту команду девять лет, пока в феврале 2010 года не был обменян в «Нью-Джерси». После четырёх неполных сезонов, проведённых в «Девилз», принял решение завершить карьеру в НХЛ и летом 2013 года вернулся в Россию, подписав контракт со СКА.