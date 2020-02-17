Эрик Карлссон: есть большая вероятность, что я поеду на чемпионат мира

Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон оценил свои шансы выступить на чемпионате мира 2020 года в составе национальной сборной. Ранее стало известно, что хоккеист пропустит остаток текущего сезона НХЛ из-за перелома большого пальца левой руки.

«Если дела «Шаркс» пойдут не так, как мы хотим, то это возможно. Было бы неплохо снова сыграть в хоккей. Мне нравится долгое лето и тренировки в межсезонье. Я думаю, это очень хорошо настраивает на предстоящий год. Но это всё не так весело по сравнению с настоящей игрой в хоккей.



Прошло много времени с тех пор, как я играл за сборную Швеции. А я горжусь своими выступлениями за национальную команду. И если в мае я буду чувствовать себя хорошо, а «Сан-Хосе» не выйдет в плей-офф, я думаю, есть большая вероятность, что я поеду на чемпионат мира», – приводит слова Карлссона San Jose Mercury News.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 29-летний хоккеист принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 39 (6+33) очков при показателе полезности «-13» и 16 минутах штрафного времени.