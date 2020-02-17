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«Динамо» Мн — ЦСКА: капитаном «армейцев» в матче будет Павел Карнаухов

«Динамо» Мн — ЦСКА: капитаном «армейцев» в матче будет Павел Карнаухов
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны стартовые составы минского «Динамо» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Капитаном «армейцев» в этом матче будет нападающий Павел Карнаухов — уроженец Беларуси, родной брат основного вратаря минской команды.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва)
Стартовые составы
«Динамо» Мн:
Карнаухов М. (Осипков)
Дерябин — Эллиотт, Павлович — Китаров — Грецкий
Денисов — Морроу, Мартынов — Спунер — Дроздов
Евенко — Готовец, Принс — Когалев — Демков
Достанко, Аносов, Стефанович — Ковыршин — Костицын

ЦСКА:
Юханссон (Сорокин)
Науменков — Блажиевский, Слепышев — Кемпе — Капризов
Дальбек — Марченко, Вей — Григоренко — Мамин
Робинсон — Киселевич, Толчинский — Попов — Шалунов
Романов, Соркин, Карнаухов П. — Калинин — Светлаков.

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