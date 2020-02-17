«Динамо» Мн — ЦСКА: капитаном «армейцев» в матче будет Павел Карнаухов

Стали известны стартовые составы минского «Динамо» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Капитаном «армейцев» в этом матче будет нападающий Павел Карнаухов — уроженец Беларуси, родной брат основного вратаря минской команды.



Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва)

Стартовые составы

«Динамо» Мн:

Карнаухов М. (Осипков)

Дерябин — Эллиотт, Павлович — Китаров — Грецкий

Денисов — Морроу, Мартынов — Спунер — Дроздов

Евенко — Готовец, Принс — Когалев — Демков

Достанко, Аносов, Стефанович — Ковыршин — Костицын



ЦСКА:

Юханссон (Сорокин)

Науменков — Блажиевский, Слепышев — Кемпе — Капризов

Дальбек — Марченко, Вей — Григоренко — Мамин

Робинсон — Киселевич, Толчинский — Попов — Шалунов

Романов, Соркин, Карнаухов П. — Калинин — Светлаков.