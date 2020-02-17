Главный тренер «Монреаля» оштрафован на $ 10 тыс. за критику судейства

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен оштрафован Национальной хоккейной лигой на $ 10 тыc. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Наказание специалиста последовало после его комментариев касательно судейства во встрече с «Даллас Старз» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате. После игры он назвал судейство обескураживающим, отметив, что его подопечным нужно было обыграть две команды для победы.
«Они свистнули Йоэлю Армии удаление. Но если это была задержка, то в овертайме должно было быть удаление на нём. Максу Доми разбивают лицо в кровь — никакой реакции. В тех ситуациях мы должны были получать большинство» — отмечал Жюльен.
За 63 минуты игры арбитры не зафиксировали у «Старз» ни одного нарушения правил. Игроков «Монреаля» удаляли дважды, а большинство после двухминутного штрафа Армии было реализовано.
Деньги пойдут в фонд НХЛ.
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