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Главный тренер «Монреаля» оштрафован на $ 10 тыс. за критику судейства

Главный тренер «Монреаля» оштрафован на $ 10 тыс. за критику судейства
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен оштрафован Национальной хоккейной лигой на $ 10 тыc. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Наказание специалиста последовало после его комментариев касательно судейства во встрече с «Даллас Старз» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате. После игры он назвал судейство обескураживающим, отметив, что его подопечным нужно было обыграть две команды для победы.

«Они свистнули Йоэлю Армии удаление. Но если это была задержка, то в овертайме должно было быть удаление на нём. Максу Доми разбивают лицо в кровь — никакой реакции. В тех ситуациях мы должны были получать большинство» — отмечал Жюльен.

За 63 минуты игры арбитры не зафиксировали у «Старз» ни одного нарушения правил. Игроков «Монреаля» удаляли дважды, а большинство после двухминутного штрафа Армии было реализовано.

Деньги пойдут в фонд НХЛ.

Жюльен — о поражении: для победы «Монреаль» должен был обыграть две команды
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