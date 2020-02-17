«Северсталь» вырвала победу над «Трактором» на 57-й минуте

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» победила «Трактор». Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Трактор-Арена» и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) в пользу гостей.



В первом периоде гости забили дважды, отличились Артур Кулда и Владислав Кодола. Шайбы Лукаса Седлака и Томаша Гика позволили хозяевам уравнять шансы. Однако гол Андрея Алексеева на 57-й минуте принёс череповчанам победу. Шайбу в пустые ворота в концовке встречи отравил Никита Хлыстов.

Видеообзор матча «Трактор» — «Северсталь» доступен на сайте КХЛ.

«Северсталь» набрала 52 очка и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Трактор» идёт последним на Востоке с 49 баллами в активе.