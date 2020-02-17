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«Северсталь» вырвала победу над «Трактором» на 57-й минуте

«Северсталь» вырвала победу над «Трактором» на 57-й минуте
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» победила «Трактор». Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Трактор-Арена» и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) в пользу гостей.

В первом периоде гости забили дважды, отличились Артур Кулда и Владислав Кодола. Шайбы Лукаса Седлака и Томаша Гика позволили хозяевам уравнять шансы. Однако гол Андрея Алексеева на 57-й минуте принёс череповчанам победу. Шайбу в пустые ворота в концовке встречи отравил Никита Хлыстов.

Видеообзор матча «Трактор» — «Северсталь» доступен на сайте КХЛ.

«Северсталь» набрала 52 очка и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Трактор» идёт последним на Востоке с 49 баллами в активе.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Кулда (Кинрейд, Кодола) – 03:28' (6x5)   0:2 Кодола (Марковин) – 17:02' (5x5)   1:2 Седлак – 43:30' (5x5)   2:2 Гика (Седлак, Кэлоф) – 46:02' (5x5)   2:3 Алексеев (Марковин, Петунин) – 56:23' (5x4)   2:4 Хлыстов (Капустин) – 59:55' (en)
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