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Вратарь «Сочи» Проскуряков хотел подраться с Сошниковым после матча с «Салаватом Юлаевым»

Вратарь «Сочи» Проскуряков хотел подраться с Сошниковым после матча с «Салаватом Юлаевым»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» победил «Сочи». Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 2:0.

После финальной сирены нападающий хозяев Никита Сошников подрался с форвардом гостей Дмитрием Лугиным после толчка от соперника. Победителем драки вышел игрок «Сочи», поваливший соперника на лёд.

После этого на Сошникова налетел вратарь сочинцев Илья Проскуряков. Арбитры разняли игроков.

Видео доступно на сайте КХЛ.

«Салават Юлаев» благодаря этой победе гарантировал себе участие в Кубке Гагарина. Команда набрала 66 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. Сочинцы с 55 баллами идут на девятой строчке Запада.

В следующем матче «Салават» на выезде сыграет с казахстанским «Барысом», «Сочи» дома примет подмосковный «Витязь».

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