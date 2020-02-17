Будро: Герин закрыл дверь и сказал, что я уволен. Я ответил: «Ты что, прикалываешься?»

Бывший главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро рассказал, как его отправляли в отставку, и признался, что хотел бы продолжить карьеру. Специалист был уволен 15 февраля, «Уайлд» провели встречу с «Сан-Хосе Шаркс» и уступили со счётом 0:2.

«Забавно. Как только Герин зашёл в мой кабинет и закрыл дверь, я всё понял. Просто понял. Он сказал: «Собираюсь провести изменения» — «Ты меня увольняешь?». Он сказал, что увольняет, и я спросил: «Ты что, прикалываешься?» Пошёл к тренерам и сказал, что мне было классно с ними работать, но меня только что уволили. Дина там не было, Герин позвал его к себе в кабинет, чтобы назначить и.о. Я сказал видеотренеру Йонасу Пламу, что меня уволили, сказал директору по хоккейным операциям Эндрю Хейту, обнял их со слезами на глазах и ушёл.

Если бы мог тренировать вчера, я бы это сделал. Схожу с ума. Вместо того чтобы жалеть себя, хочу вернуться к работе. В прошлом мне повезло, что после увольнения сразу же нашёл новое место. Когда приехал сюда четыре года назад, надеялся, что это моя последняя работа. Надеялся быть здесь десять лет. Не получилось. Но знаю, что всё ещё могу тренировать.



Мы наркоманы. Мы любим этот спорт. Любим эту профессию. Тренерство, обучение, победа. Трепет от победы — это настоящий наркотик. И желание соревноваться. Я делал это всю жизнь.



Чувствую себя не старым, а молодым. У меня достаточно энергии, я первым приходил на работу каждый день, всегда приходил туда в выходные, постоянно думал о хоккее, так что чувствую себя молодым. А новая работа всегда добавляет энергии. Знал, что в какой-то момент меня уволят, все генеральные менеджеры хотят привести своего тренера. Таков бизнес, но никто не хочет слышать эти слова.

Обычно сразу просекаю, что дело идёт к отставке, но не в этот раз. Знал, что меня уволят, но не знал, когда. Мы показывали хороший хоккей. Когда началась вторая неделя февраля, подумал, что я в безопасности до конца сезона», — цитирует Будро The Athletic.