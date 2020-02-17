Нападающий «Трактора» Седлак: во втором периоде играли ещё хуже, чем в первом, нам стыдно
Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак прокомментировал проигрыш команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:4).
«Весь сезон у нас одно и то же — слабо начинаем. Во втором периоде играли ещё хуже, чем в первом. Стыдно. Сначала чувствовал себя уставшим, играл плохо, но в третьем периоде у нашего звена пошла игра. В первом голе мы воспользовались отскоком, во втором — у нас получилась хорошая комбинация. Но в итоге мы проиграли, нахватали удалений. Соперник, в отличие от нас, большинство реализовал», — передаёт слова Седлака корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
«Северсталь» набрала 52 очка и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Трактор» (49) — на последнем месте на Востоке.
Читайте также
- 17 февраля 2020
-
21:29
-
21:17
-
21:01
-
20:50
-
20:38
-
20:33
-
20:11
-
20:08
-
20:02
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:35
-
19:24
-
19:15
-
19:04
-
18:52
-
18:44
-
18:17
-
18:08
-
17:42
-
17:23
-
17:11
-
16:46
-
16:42
-
16:20
-
15:45
-
15:34
-
15:00
-
14:48
-
14:33
-
13:54
-
13:35
-
13:00
-
12:47
Партнерский контент