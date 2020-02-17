Нападающий «Трактора» Седлак: во втором периоде играли ещё хуже, чем в первом, нам стыдно

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак прокомментировал проигрыш команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:4).

«Весь сезон у нас одно и то же — слабо начинаем. Во втором периоде играли ещё хуже, чем в первом. Стыдно. Сначала чувствовал себя уставшим, играл плохо, но в третьем периоде у нашего звена пошла игра. В первом голе мы воспользовались отскоком, во втором — у нас получилась хорошая комбинация. Но в итоге мы проиграли, нахватали удалений. Соперник, в отличие от нас, большинство реализовал», — передаёт слова Седлака корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Северсталь» набрала 52 очка и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Трактор» (49) — на последнем месте на Востоке.