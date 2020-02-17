Метсола в матче с «Сочи» сделал 12-й шатаут за «Салават», установив рекорд клуба в КХЛ

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:0). Финн сделал уже седьмой шатаут в сезоне. Для Местолы это 12-й матч на ноль за «Салават», что является рекордом клуба в КХЛ. Юха по этому показателю обогнал Эрика Эрсберга (11 матчей).
«Важная победа, сочинцы очень хорошо сегодня играли. У них была пара хороших моментов во втором периоде. У нас отлично сыграла бригада меньшинства. Очень важная победа.
Я стал рекордсменом клуба? Особого значения это не имеет. Моя единственная цель — чтобы команда выигрывала. В детстве — да, это было важно, а сейчас всё-таки важнее успех моей команды. «Салават» теперь официально обеспечили себе место в плей-офф. Думаю, теперь будет легче психологически. Теперь мы можем сконцентрироваться на игре и не думать о месте в таблице», — приводит слова Местолы сайт уфимского клуба.
- 17 февраля 2020
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