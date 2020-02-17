И. Воробьёв: у Береглазова порез на руке довольно глубокий

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:1).



«Жёсткая игра получилась. Очки были нужны как нам, так и сопернику. У нас здорово отработало большинство. Хорошо сыграл Вася Кошечкин, а ребята много бросков на себя словили, когда надо было. Поэтому получилась хорошая, жёсткая игра. Можно сделать комплимент обеим командам. Это четвертая игра «Металлурга» за семь дней. Мы отдали много сил. Было нелегко. Главное – взяли два очка.



Во втором периоде повреждение получил Алексей Береглазов. У него порез на руке довольно глубокий. Доктора смотрят.



Впечатление, что команда немного подсела в третьем периоде? Соперник добавил. Им нужно было отыгрываться, а мы получили необязательные удаления», — приводит слова Воробьёва официальный сайт магнитогорского клуба.