Фрейзер: возможно, со временем мы достигнем уровня магнитогорского «Металлурга»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер остался доволен действиями своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2).
«Мы уже почти месяц в дороге и, конечно, нам трудно сохранять концентрацию и энергию. В целом сегодня я доволен как играла наша команда. Это был потрясающий матч, который, наверняка, понравился зрителям. У нас были шансы, но мы ими не смогли воспользоваться. С точки зрения хоккея, это была очень хорошая игра.
Для нас это был очень хороший шанс, чтобы показать себя. Потому, что «Металлург» — отличная команда, обладающая очень хорошим подбором игроков и хорошо руководимая их тренером. В этой игре мы должны были показать всё, на что способны, и ребята действительно старались. К сожалению, не получилось. Но игра была прекрасна.
У нас остался один матч в регулярном чемпионате? Мы находимся в процессе построения команды. Поэтому неважно, сколько матчей осталось. Важно двигаться дальше, оценивать своих игроков, подводить итоги – кто проявил себя, а кто нет. Кто останется в команде на следующий год, а кто нет. Этот процесс длится постоянно, и мы должны думать о будущем. О том, как прогрессировать дальше. Может быть со временем мы достигнем уровня «Металлурга», — приводит слова Фрейзера официальный сайт лиги.
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