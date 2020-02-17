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Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть минское «Динамо»

Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимало московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 18-й минуте шайбу в ворота соперника отправил нападающий «армейцев» Кирилл Капризов. Ему ассистировали Марио Кемпе и Антон Слепышев. В середине второй двадцатиминутки ЦСКА удвоил преимущество. Шайбу после передачи Капризова и Михаила Григоренко забросил Кемпе. В концовке периода «армейцы» довели счёт до крупного. У Капризова — дубль, ассист записал в актив Слепышев. В начале третьего периода хозяева смогли отыграть одну шайбу — Александр Когалев забросил после передачи Дмитрия Дерябина и Шейна Принса. Окончательный счёт установил Максим Мамин с подачи Григоренко — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Капризов (Кемпе, Слепышев) – 17:13' (5x5)   0:2 Кемпе (Григоренко, Капризов) – 28:16' (5x5)   0:3 Капризов (Слепышев) – 37:49' (5x5)   1:3 Когалев (Дерябин, Принс) – 42:35' (5x5)   1:4 Мамин (Григоренко) – 49:52' (5x5)
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