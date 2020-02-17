Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть минское «Динамо»

Минское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимало московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 18-й минуте шайбу в ворота соперника отправил нападающий «армейцев» Кирилл Капризов. Ему ассистировали Марио Кемпе и Антон Слепышев. В середине второй двадцатиминутки ЦСКА удвоил преимущество. Шайбу после передачи Капризова и Михаила Григоренко забросил Кемпе. В концовке периода «армейцы» довели счёт до крупного. У Капризова — дубль, ассист записал в актив Слепышев. В начале третьего периода хозяева смогли отыграть одну шайбу — Александр Когалев забросил после передачи Дмитрия Дерябина и Шейна Принса. Окончательный счёт установил Максим Мамин с подачи Григоренко — 4:1.