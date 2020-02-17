СКА забросил шесть шайб в ворота «Адмирала»

Санкт-Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ принимал ХК «Адмирал» и одержал сухую победу со счётом 6:0.



Заброшенные шайбы на счету Кирилла Марченко, Андрея Кузьменко, Антона Бурдасова, Йори Лехтеря, Йоонаса Кемппайнена и Владимира Ткачёва. Голкипер СКА Магнус Хелльберг отразил 13 бросков.

Команда из Санкт-Петербурга после 59 матчей занимает второе место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В активе СКА — 87 очков. Клуб на три очка отстаёт от лидера — московского ЦСКА. «Адмирал» (54) расположился на 11-й строчке на Востоке. Команда отстаёт от зоны плей-офф на 7 очков.

В следующем матче СКА дома сыграет с нижегородским «Торпедо», а «Адмирал» отправится в гости к челябинскому «Трактору».