СКА забросил шесть шайб в ворота «Адмирала»
Санкт-Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ принимал ХК «Адмирал» и одержал сухую победу со счётом 6:0.
Заброшенные шайбы на счету Кирилла Марченко, Андрея Кузьменко, Антона Бурдасова, Йори Лехтеря, Йоонаса Кемппайнена и Владимира Ткачёва. Голкипер СКА Магнус Хелльберг отразил 13 бросков.
Команда из Санкт-Петербурга после 59 матчей занимает второе место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В активе СКА — 87 очков. Клуб на три очка отстаёт от лидера — московского ЦСКА. «Адмирал» (54) расположился на 11-й строчке на Востоке. Команда отстаёт от зоны плей-офф на 7 очков.
В следующем матче СКА дома сыграет с нижегородским «Торпедо», а «Адмирал» отправится в гости к челябинскому «Трактору».
КХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Марченко (Подколзин) – 19:07' (5x5) 2:0 Кузьменко (Коскиранта) – 29:11' (5x5) 3:0 Бурдасов (Ткачёв, Бенгтссон) – 41:07' (5x5) 4:0 Лехтеря (Ожиганов, Токранов) – 48:59' (5x5) 5:0 Кемппайнен (Ткачёв, Барабанов) – 51:07' (5x4) 6:0 Ткачёв (Барабанов, Белов) – 59:25' (5x5)
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