Никитин: будет лучше, если Капризов станет лучшим снайпером в плей-офф

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал гостевую победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:1).

«Четвёртая игра через день была, где-то эмоций не хватало. Допускали индивидуальные ошибки. Ребята неплохо отработали, реализовали свои моменты. Готовимся встретить «Динамо» Минск дома.

Сегодня капитаном был Карнаухов? Это дань уважения. Семья Карнауховых всегда нас хорошо встречает в Минске, сделали Пашке небольшой комплимент. Здесь было больше желание команды. Сегодня он на своей шкуре испытал, что такое быть капитаном.

Большинство? Там нечем быть довольным, но счёт уже не заставлял ребят напрягаться. Ну и Минск агрессивно работал в обороне.

Будем выводить Капризова на первое место в гонке снайперов? Кирилл в том году был лучшим снайпером регулярки. Думаю, будет лучше, если Капризов станет лучшим снайпером в плей-офф», — сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции.