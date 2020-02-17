Кемппайнен: Плотников похож на Хартикайнена, это тот тип игрока, с которым я привык играть

Нападающий питерского СКА Йоонас Кемппайнен прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (6:0).
«Хорошая игра, хорошая победа в преддверии плей-офф. Первый период сложился непросто для нас, но первая шайба многое предрешила. После неё стало проще. В последние 30 минут у нас многое получалось — матч можно занести в актив. Здорово, что перед плей-офф у нас впереди два важных матча с «Йокеритом» и ЦСКА — будет возможность проверить себя.
Сейчас у меня всё более-менее хорошо, чувствую уверенность. Мне нравится играть в звене с Кетовым и Плотниковым. Сергей — тот тип игрока, с которым я привык играть в последние сезоны. Он похож на Хартикайнена, с которым у нас было неплохое взаимодействие в «Салавате», — передаёт слова Кемппайнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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