Цулыгин: разбили тройку Кадейкина, так как решили попробовать Сошникова в этом звене

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:0).



«Очень хорошо начали первый период, но, к сожалению, не смогли свою активность и моменты перевести в голы. При этом ребята – молодцы, выстояли втроем во втором периоде и уже потом играли терпеливо, не делая ошибок, ждали своего шанса и здорово, что использовали большинство. На терпении, такая хорошая трудовая победа.



Сергеев и Коледов пропустили игру — в обоих случаях это ротация. Сошников не оказался в четвёртом звене, это точно. Разбили тройку Кадейкина, потому что решили попробовать Сошникова в этом звене. Будут игры на маленьких площадках, а они играют более прямолинейно, без закатов. Неплохо играли и с Кугрышевым, но хотелось добавить нацеленности на ворота.



Маннинен по ходу встречи перестал выходить на лед? Травмы у него нет. Ему просто стало нехорошо», – приводит слова Цулыгина Горобзор.Ру.