«Баффало» отстранил Богосяна за отказ отправляться в фарм-клуб

Клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» отстранил от команды 29-летнего защитника Зака Богосяна из-за отказа отправляться фарм-клуб — «Рочестер Американс», выступающий в АХЛ, сообщает пресс-служба «Сэйбрз» в «твиттере».

Ранее Богосян был выставлен на драфт отказов, но за 24 часа другие клубы не проявили к нему интерес, поэтому он должен был отправиться в фарм-клуб АХЛ.

В сезоне-2014/15 Богосян был обменян в «Баффало» из «Виннипег Джетс». За клуб из Баффало американский защитник армянского происхождения провёл 243 матча и набрал 67 (13+54) очков.

В общей сложности Богосян провёл в НХЛ 589 матчей и набрал 175 (44+131) очков при показателе полезности «-97» и 514 штрафных минутах, проводя на площадке около 22 минут за матч.