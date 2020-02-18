«Баффало» отстранил Богосяна за отказ отправляться в фарм-клуб
Клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» отстранил от команды 29-летнего защитника Зака Богосяна из-за отказа отправляться фарм-клуб — «Рочестер Американс», выступающий в АХЛ, сообщает пресс-служба «Сэйбрз» в «твиттере».
Ранее Богосян был выставлен на драфт отказов, но за 24 часа другие клубы не проявили к нему интерес, поэтому он должен был отправиться в фарм-клуб АХЛ.
В сезоне-2014/15 Богосян был обменян в «Баффало» из «Виннипег Джетс». За клуб из Баффало американский защитник армянского происхождения провёл 243 матча и набрал 67 (13+54) очков.
В общей сложности Богосян провёл в НХЛ 589 матчей и набрал 175 (44+131) очков при показателе полезности «-97» и 514 штрафных минутах, проводя на площадке около 22 минут за матч.
«Баффало» выставил Богосяна на драфт отказов
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
02:43
-
02:22
-
00:07
- 17 февраля 2020
-
23:54
-
23:44
-
23:37
-
23:28
-
23:21
-
23:09
-
22:55
-
22:44
-
22:31
-
22:26
-
22:08
-
21:55
-
21:43
-
21:29
-
21:17
-
21:01
-
20:50
-
20:38
-
20:33
-
20:11
-
20:08
-
20:02
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:35
-
19:24
-
19:15
-
19:04
-
18:52
-
18:44
-
18:17
Партнерский контент