«Калгари» с Елесиным обыграл «Анахайм», уступая по ходу встречи со счётом 1:3

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча проходила в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

К началу 3-го периода «Анахайм» усилиями Адама Хенрика, Якоба Сильверберга и Николя Делорье вёл в счёте – 3:1. Единственную шайбу «Калгари» на тот момент забросил Эндрю Манджапане. Но уже спустя 10 минут хозяева вели со счётом 5:3, благодаря голам Сэма Беннетта, Мэттью Ткачука, Шона Монахана и, оформившего дубль, Эндрю Манджапане. На последней минуте встречи канадский форвард «Калгари» Манджапане сделал хет-трик, а у «Анахайма» отметился нападающий Девин Шор, установив окончательный счёт встречи – 6:4.

Российский 24-летний защитник «Калгари» Александр Елесин, отыгравший 2-й матч в НХЛ, провёл на льду 12 минут и 25 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями. На его счету 4 силовых приёма и 1 потеря шайбы.

«Калгари Флэймз», набрав 68 очков в 61 игре, занимает 7-е место в Западной конференции. «Анахайм Дакс» (55) – 14-е.

В другом матче «Аризона Койотс» с Любушкиным в составе обыграл на домашнем льду «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1.