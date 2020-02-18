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«Калгари» с Елесиным обыграл «Анахайм», уступая по ходу встречи со счётом 1:3

«Калгари» с Елесиным обыграл «Анахайм», уступая по ходу встречи со счётом 1:3
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча проходила в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

К началу 3-го периода «Анахайм» усилиями Адама Хенрика, Якоба Сильверберга и Николя Делорье вёл в счёте – 3:1. Единственную шайбу «Калгари» на тот момент забросил Эндрю Манджапане. Но уже спустя 10 минут хозяева вели со счётом 5:3, благодаря голам Сэма Беннетта, Мэттью Ткачука, Шона Монахана и, оформившего дубль, Эндрю Манджапане. На последней минуте встречи канадский форвард «Калгари» Манджапане сделал хет-трик, а у «Анахайма» отметился нападающий Девин Шор, установив окончательный счёт встречи – 6:4.

Российский 24-летний защитник «Калгари» Александр Елесин, отыгравший 2-й матч в НХЛ, провёл на льду 12 минут и 25 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями. На его счету 4 силовых приёма и 1 потеря шайбы.

«Калгари Флэймз», набрав 68 очков в 61 игре, занимает 7-е место в Западной конференции. «Анахайм Дакс» (55) – 14-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик (Терри, Ритчи) – 25:53' (5x5)   1:1 Манджапане (Ханифин, Ткачук) – 26:46' (5x5)   1:2 Сильверберг – 30:37' (5x5)   1:3 Делорье (Рауни) – 43:05' (5x5)   2:3 Манджапане – 44:46' (5x5)   3:3 Беннетт (Стоун) – 45:05' (5x5)   4:3 Ткачук (Манджапане) – 52:59' (5x5)   5:3 Монахан – 54:03' (5x5)   6:3 Манджапане (Годро) – 59:03' (en)   6:4 Шор (Ларссон, Сильверберг) – 59:56' (5x5)

В другом матче «Аризона Койотс» с Любушкиным в составе обыграл на домашнем льду «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Келлер (Кессел) – 04:58' (5x5)   2:0 Гарланд (Дворак, Холл) – 43:53' (5x5)   2:1 Бовиллье (Грин, Пулок) – 46:42' (5x5)
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