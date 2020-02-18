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«Вашингтон» в гостях уступил «Вегасу». У Овечкина 5-й матч без очков и «-1»

«Вашингтон» в гостях уступил «Вегасу». У Овечкина 5-й матч без очков и «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2, которая стала для них третьей кряду.

В составе «Вегаса» отличились Ник Холден, Райлли Смит и Макс Пасиоретти. У «Вашингтона» дублем отметился Ти Джей Оши.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и 31 секунду и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1». Его серия без набранных очков насчитывает уже 5 матчей.

Защитник «столичных» Дмитрий Орлов набрал 24-е (3+21) очко в сезоне, отдав результативную передачу. Его игровое время составило 24 минуты и 32 секунды, а показатель полезности – «-1».

Видео результативной передачи Орлова на Ти Джея Оши можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Вратарь Илья Самсонов остался в запасе «Вашингтона» на этот матч. Форвард Евгений Кузнецов участия в игре не принимал.

«Вегас Голден Найтс», набрав 70 очков в 61 матче, занимает 5-е место в Западной конференции. «Вашингтон Кэпиталз» (79) – 3-е на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 02:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Холден (Каррье, Носек) – 03:43' (5x5)   2:0 Смит (Маршессо, Штястны) – 17:17' (5x5)   3:0 Пасиоретти (Карлссон) – 34:06' (5x5)   3:1 Оши (Орлов, Врана) – 48:47' (5x5)   3:2 Оши (Врана, Карлсон) – 50:40' (5x4)
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