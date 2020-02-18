«Лос-Анджелес» обменял в «Ванкувер» нападающего Тоффоли

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» обменял 27-летнего центрального нападающего Тайлера Тоффоли в «Ванкувер Кэнакс», сообщает пресс-служба канадского клуба.

В свою очередь «Кингз» получат 29-летнего американского форварда Тима Шаллера, 20-летнего нападающего Тайлера Мэддена, выступавшего на молодёжном чемпионате мира 2019 года, выбор во втором раунде драфта 2020 года и выбор в чётвертом раунде в драфте 2022 года, при условии, что Тоффоли заключит новый контракт с «Ванкувером».

В нынешнем сезоне Тоффоли принял участие в 58 матчах, в которых отметился 18 голами и 16 результативными передачами (34 очка) при показателе полезности «-4». Всего за карьеру в НХЛ он провёл 515 игр и набрал 290 (139+151) очков и заработал показатель полезности «+79».

На счету Шаллера 51 матч, в которых он набрал 6 (5+1) очков при показателе полезности «-13». Всего за карьеру в НХЛ он провёл 274 матча, набрал 57 (29+28) очков и заработал показатель полезности «-28».

В конце этого сезона у 27-летнего канадца Тоффоли истекал контракт, который был заключён в 2017 году на сумму в $13,8 млн ($4,6 млн за сезон).

Шаллер, заключивший двухлетний контракт в 2018 году с «Кэнакс» на сумму $ 3,8 млн ($ 1,9 млн за сезон), в конце сезона выходил бы на рынок свободных агентов.