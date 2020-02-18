Рирден: «Вашингтон» не заслужил даже одного очка
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3). В шести последних матчах «Вашингтон» неизменно пропускал первым.
«Мы много раз говорили об этом. Нужно более ответственно подходить к игре около своих ворот. У нас многократно повторяются ошибки, когда соперник организует острые контратаки и пользуется нашими ошибками. Возможно, мы могли сегодня заработать одно очко, но то, как мы начали сегодняшний матч, говорит о том, что даже одного очка мы не заслужили», — сказал Рирден в эфире клубного телевидения.
В составе «Вегаса» отличились Ник Холден, Райлли Смит и Макс Пасиоретти. У «Вашингтона» дублем отметился Ти Джей Оши.
Овечкин врезался в Шмитда, тот улетел со льда через борт! Видео силового приёма
Отметка в 700 голов снова осталась непокорённой.
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
06:35
-
06:24
-
06:07
-
05:05
-
04:42
-
04:24
-
03:10
-
02:43
-
02:22
-
00:07
- 17 февраля 2020
-
23:54
-
23:44
-
23:37
-
23:28
-
23:21
-
23:09
-
22:55
-
22:44
-
22:31
-
22:26
-
22:08
-
21:55
-
21:43
-
21:29
-
21:17
-
21:01
-
20:50
-
20:38
-
20:33
-
20:11
-
20:08
-
20:02
-
19:54
-
19:46
-
19:42
Партнерский контент