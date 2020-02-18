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Рирден: «Вашингтон» не заслужил даже одного очка

Рирден: «Вашингтон» не заслужил даже одного очка
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3). В шести последних матчах «Вашингтон» неизменно пропускал первым.

«Мы много раз говорили об этом. Нужно более ответственно подходить к игре около своих ворот. У нас многократно повторяются ошибки, когда соперник организует острые контратаки и пользуется нашими ошибками. Возможно, мы могли сегодня заработать одно очко, но то, как мы начали сегодняшний матч, говорит о том, что даже одного очка мы не заслужили», — сказал Рирден в эфире клубного телевидения.

В составе «Вегаса» отличились Ник Холден, Райлли Смит и Макс Пасиоретти. У «Вашингтона» дублем отметился Ти Джей Оши.

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