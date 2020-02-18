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Крикунов — о замене Бочарова при 0:4: особой вины вратаря не было, больше вина защитников

Крикунов — о замене Бочарова при 0:4: особой вины вратаря не было, больше вина защитников
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:5).

«Йокерит» — с заслуженной победой, мы сыграли плохо, в первую очередь в своей зоне, проиграли борьбу на ближнем пятаке и получили голы. Пришлось менять голкипера, хотя особой вины вратаря не было, больше вина защитников, ну и много удалений нахватали», — сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции.

Заброшенными шайбами в составе «Йокерита» отметились Саку Мяэналанен, Хенрик Хаапала, Ессе Йоэнсуу, Никлас Йенсен и Микко Лехтонен. После шайбы Йенсена тренерский штаб бело-голубых произвёл замену голкипера: вместо Ивана Бочарова в воротах появился Александр Ерёменко.

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