Крикунов — о замене Бочарова при 0:4: особой вины вратаря не было, больше вина защитников

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:5).

«Йокерит» — с заслуженной победой, мы сыграли плохо, в первую очередь в своей зоне, проиграли борьбу на ближнем пятаке и получили голы. Пришлось менять голкипера, хотя особой вины вратаря не было, больше вина защитников, ну и много удалений нахватали», — сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции.

Заброшенными шайбами в составе «Йокерита» отметились Саку Мяэналанен, Хенрик Хаапала, Ессе Йоэнсуу, Никлас Йенсен и Микко Лехтонен. После шайбы Йенсена тренерский штаб бело-голубых произвёл замену голкипера: вместо Ивана Бочарова в воротах появился Александр Ерёменко.