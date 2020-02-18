Овечкин коленом отбил шайбу, летевшую в пустые ворота «Вашингтона»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2, которая стала для них третьей кряду.

В составе «Вегаса» отличились Ник Холден, Райлли Смит и Макс Пасиоретти. У «Вашингтона» дублем отметился Ти Джей Оши. В концовке третьего периода шайба в четвёртый раз могла влететь в ворота «столичной» команды, когда «Кэпиталз» заменили голкипера на шестого полевого игрока. Дубль мог оформить Смит, однако капитан «Вашингтона» Александр Овечкин коленом отбил шайбу, летевшую в пустые ворота.

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Российский форвард «Вашингтона» провёл на льду 21 минуту и 31 секунду и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1». Его серия без набранных очков насчитывает уже пять матчей.