У второго снайпера «Колорадо» Рантанена подозрение на перелом ключицы

Клубный обозреватель «Колорадо Эвеланш» Адриан Дэйтер сообщил, что у второго снайпера «лавин» в нынешнем сезоне Микко Рантанена подозрение на перелом ключицы. В случае подтверждения диагноза финский форвард пропустит от шести до восьми недель.

Рантанен получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:4 ОТ), сильно ударившись о борт. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 42 матчах, отметившись 19 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами при показателе полезности "-2".

Финн занимает второе место в клубном списке снайперов, несмотря на то, что пропустил 16 матчей из-за травмы. Лидирует в зачёте снайперов Натан Маккиннон (33 шайбы в 58 матчах).