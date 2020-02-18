Denver Post: зрители требуют вернуть деньги за билеты на матч «Колорадо» и «Лос-Анджелеса»

Журналисты издания Denver Post прокомментировали плохую организацию матча «Стадионной серии» между «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз» (1:3), который проходил 16 февраля на открытом воздухе на стадионе «Фалькон» в Колорадо-Спрингз.

По свидетельству очевидцев, болельщики столкнулись с многочасовыми пробками, плохой организацией питания и выхода со стадиона, а также плохой видимостью с трибун.

«То, что должно было стать одним из самых счастливых вечеров в регулярном чемпионате, превратилось в кошмар. НХЛ загнала ничего не подозревающих зрителей в ловушку. Предупреждения, что выезжать нужно заранее, были далеки от адекватных. Стадион, располагающийся на территории военно-воздушной академии, — это военный объект, на котором действуют строгие меры безопасности, а там собралось более 40 тыс. зрителей. О чём думала лига? Я не виню руководство «Колорадо» в этом фиаско, но если команда заботится о своих болельщиках, то она должна возглавить обратный сбор билетов с целью выдачи денежной компенсации», — отметил обозреватель Марк Кишла.



«Все знают, что едут в военную академию и что рядом не будет «Старбакса». Но отсутствие базового персонала и киоска с хот-догами, а также невозможность вызвать такси — всё это разрушило и без того непростое событие. Я вышел со стадиона в половине двенадцатого ночи, и на дороге всё ещё было полно людей, которые просто шли по обочине, так как тротуара не было, а такси просто не приезжали. В итоге пострадали люди, которые заплатили за билеты свои кровные деньги», — добавил его коллега Майк Чемберс.



Матч посетили около 44 тыс. зрителей. Вот так выглядел обзор с мест, билеты на которые стоили по $ 350.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Брюса Хэлверсона.