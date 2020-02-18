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Карлсон: у «Вашингтона» предостаточно времени, чтобы вернуть собственный бренд хоккея

Карлсон: у «Вашингтона» предостаточно времени, чтобы вернуть собственный бренд хоккея
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3). В шести последних матчах «Вашингтон» неизменно пропускал первым.

«Начинать играть вовремя вместо того, чтобы гнаться за соперниками, существенно облегчило бы нам жизнь. Наша идентичность — в том, чтобы контролировать игру, а не пытаться спастись. Эту дорогу нам нужно прокладывать самим. Никто не собирается нас жалеть, да и сами мы тоже не собираемся. У нас предостаточно времени, чтобы вернуть собственный бренд хоккея — намного более интенсивный и энергичный, чем сейчас», — приводит слова Карлсона обозреватель Саманта Пелл.

В составе «Вегаса» отличились Ник Холден, Райлли Смит и Макс Пасиоретти. У «Вашингтона» дублем отметился Ти Джей Оши.

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