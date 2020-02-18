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Кучеров: «Тампа» играла не лучшим образом, но всё равно победила

Кучеров: «Тампа» играла не лучшим образом, но всё равно победила
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (4:3).

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«Мы сегодня играли не лучшим образом, но всё равно победили. Нам нужно прибавить во многих аспектах, потому что впереди нас ждут встречи со многими хорошими командами», — цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.

В основное время в составе победителей отличились Алекс Киллорн, Кэмерон Гонс и Стивен Стэмкос. Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин продлил результативную серию (12+12) до 14 матчей, обновив личный рекорд.

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