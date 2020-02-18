Кучеров: «Тампа» играла не лучшим образом, но всё равно победила
Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (4:3).
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Мы сегодня играли не лучшим образом, но всё равно победили. Нам нужно прибавить во многих аспектах, потому что впереди нас ждут встречи со многими хорошими командами», — цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.
В основное время в составе победителей отличились Алекс Киллорн, Кэмерон Гонс и Стивен Стэмкос. Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин продлил результативную серию (12+12) до 14 матчей, обновив личный рекорд.
Купер: все увидели, насколько быстр Кучеров. Три соперника не могли за ним угнаться
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
12:41
-
12:25
-
12:15
-
11:55
-
11:24
-
11:10
-
10:48
-
10:33
-
10:15
-
09:50
-
09:27
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
08:08
-
08:03
-
07:46
-
07:37
-
07:21
-
07:15
-
06:52
-
06:35
-
06:24
-
06:07
-
05:05
-
04:42
-
04:24
-
03:10
-
02:43
-
02:22
-
00:07
- 17 февраля 2020
-
23:54
-
23:44
-
23:37
-
23:28
Партнерский контент