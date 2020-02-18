Кожевников: иногда захожу в комментарии под статьями и просто смеюсь над этими дилетантами

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о поражениях «Адмирала» в последних матчах регулярного сезона КХЛ.

«Для меня во всей этой группе команд как раз клуб Сергея Светлова — главное открытие. Тем, кто критикует Владивосток за спад в новом году, советую обратить внимание на ВХЛ, где накануне с первым в „вышке“ бюджетом, кстати, вполне сопоставимым с бюджетом „Адмирала“, завершил борьбу за плей-офф новокузнецкий „Металлург“. Вот что такое лига, где деньги — не решающий фактор. И вот что значит тренерская работа!

По тому, что я видел в первой половине сезона, когда Владивосток уверенно опережал многих фаворитов конференции, Светлов для меня — однозначно главный претендент на титул лучшего тренера. Мы в КХЛ слышим много жалоб от тренеров клубов, у которых по шесть пятёрок и автобусное расписание, но дальневосточные штабы при всех их объективных проблемах никогда и ни на что не жалуются. Хотя зимой у «Адмирала» пошли травмы, сломался вратарь Олкинуора, но команда всё равно не сдалась, привлекла много молодёжи.

«Адмирал» много критикуют в интернете? Не видел в XXI веке ни одного серьёзного человека, который обращал бы внимание на отзывы в интернете. Там собралась целая группа бездельников, хобби которых — обгадить. Я иногда захожу в комментарии под статьями — и просто смеюсь над этими дилетантами. Не думаю, что в том же Владивостоке ещё остались люди, которые воспринимают их комментарии всерьёз», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.