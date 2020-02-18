Тренер «Ак Барса» — о Гарипове: есть вратарь, которого нужно обыграть, – вот и всё

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча пройдёт сегодня, 18 февраля, начало — в 19.00 (мск).
«Галиев и Азеведу вернутся сегодня в состав. Единственное — Олег Ли травмирован. Журавлёв работает, но пока ещё на лёд не выходил. Надеемся, что к плей-офф он будет полностью готов. Гарипов сыграет в воротах «Авангарда»? Не знаю, насчёт принципиальности, просто есть вратарь, которого нужно обыграть. В прошлом матче не получилось, будем стараться в этом.
Мы не думаем о том, что можем сегодня оформить победу в Восточной конференции. Нам надо обыгрывать «Авангард», и все. Хоккей между нашими командами интересный, все игры были напряженными. Сегодня будет матч системных команд. И, конечно, это хорошая реклама для КХЛ.
Сегодня будет то же самое, что и в прошлых встречах с «Авангардом». У Омска — закрытая и системная команда. Тяжело их оборону взламывать, они много бросков блокируют. Ключевыми будут дисциплина и агрессия. Плюс нельзя терять шайбу, очень быстрое у «Авангарда» нападение. Моментально бежит в контратаку. Нужно будет быстрее принимать решения, чтобы выходить из-под давления», — цитирует Горбенко пресс-служба казанского клуба.
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