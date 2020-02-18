Беднар: число травмированных растёт. «Колорадо» будет всё тяжелее и тяжелее

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал травму ведущего форварда команды Микко Рантанена, из-за которой финский форвард выбыл из строя на несколько недель. Предположительно у него перелом ключицы.

«Через это в той или иной степени проходят все команды. Число травмированных у нас растёт — Грубауэр, Кадри, Калверт. И вот теперь Микко. Должны прибавить другие. Отличный шанс для них. Мы должны найти способ побеждать, как в начале сезона.

Будет всё тяжелее и тяжелее, но мы надеемся, что они вернутся в состав как можно раньше, а другие получат возможность заявить о себе. Они же хотели больше играть — вот их шанс. Посмотрим, что у них получится», — цитирует Беднара пресс-служба Национальной хоккейной лиги.