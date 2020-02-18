Ларсен: у Цулыгина европейский стиль управления. Он хороший человек

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен рассказал о методах работы главного тренера уфимской команды Николая Цулыгина.
«Здорово, что люди к нам неравнодушны. Уфа – большой хоккейный город. Множество людей переживает за нас – это дорогого стоит. Здесь каждый человек любит и понимает хоккей, мне даже нечего добавить…. Сезон у нас проходит не так, как хотелось бы. Порой это напоминает качели: вверх-вниз. Почему? Если бы я знал ответ на этот вопрос… В то же время могу сказать: мы всегда понимаем, что делаем. Когда мы собираемся и играем друг за друга — становимся серьёзным соперником для любого.
За годы в Уфе я понял, что Цулыгин — хороший человек. Мне нравится его отношение к работе, стремление дать хоккеисту возможность поверить в себя. Я встречал российских тренеров, которые были очень жёсткими по отношению к игрокам. Николай старается делать так, чтобы команда двигалась вперёд не с помощью его крика, а иначе. Это европейский стиль управления, и мне он нравится, считаю его правильным», — цитирует Ларсена пресс-служба КХЛ.
- 18 февраля 2020
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