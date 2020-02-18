Генменеджер «Виннипега»: когда есть деньги, не стоит их тратить на первую же конфету

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф поделился мнением о трансферных планах клуба.



«Все слышали, как в лиге постоянно повторяют слова: „Мне бы найти центрфорварда и защитника“. Все клубы произносят это как мантру. Дедлайн приближается, разговоров много, клубы ведут переговоры. Посмотрим, может нам что-то подойдёт.



Знаете, если есть деньги, то не стоит тратить их на первую же конфету. Надо убедиться, что покупаешь то, что точно поможет команде либо прямо сейчас, либо в перспективе. В нашем бизнесе место под потолком зарплат является ресурсом. Факт его наличия не означает, что надо сразу кого-то брать. Нужно убедиться, что предложение отвечает интересам двух сторон», — цитирует функционера официальный сайт лиги.