Экс-тафгай «Витязя»: жизнь в России настолько депрессивна, что я начал пить водку

Бывший тафгай «Витязя» Брэндон Сагдэн поделился воспоминаниями об игре в КХЛ.
«В декабре 2009 года мне позвонили из „Витязя“ и предложили сыграть в КХЛ. После вычета налогов я получил бы 300 тысяч долларов за остаток сезона, и отказываться было глупо. С первого момента я оказался совсем в другом мире. Это всё выглядело невероятно. Босс клуба был мафиози, вокруг были телохранители. Босс обожал драки, и он просил меня заниматься только этим. По сути, моя работа заключалась в том, чтобы перед каждой игрой на стартовом вбрасывании подъезжать к соперниам и говорить, что я надеру им задницы. Так я выводил их из равновесия. Когда игра начиналась, я выбирал себе оппонента и бил его. Вот так я и набрал 122 минуты штрафа за 10 матчей.
В том „Витязе“ было ещё много любителей подраться: Грэттон, Веро, Саймон. Саймон один мог разобраться со всеми, но босс любил нас, любил канадских тафгаев. В других клубах КХЛ бойцов не было, и мне иногда было жалко соперников. Они ничего не знали о драках, а тут появились профессионалы, которые устраивали побоища. Но мне за это платили, так что я не жалуюсь. Как мне жизнь в России? Женщины потрясающие. Деньги потрясающие. Погода — отстой.
И ещё эти полтора года — один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы мужчина на улице там улыбался. Очень депрессивно. Я тогда начал пить водку, чтобы как-то забыться», — приводит слова Сагдэна телеграм-канал «Эпицентр».
- 18 февраля 2020
-
17:30
-
17:03
-
16:50
-
16:18
-
15:30
-
15:14
-
15:02
-
14:48
-
14:30
-
14:01
-
13:36
-
13:10
-
13:01
-
12:41
-
12:25
-
12:15
-
11:55
-
11:24
-
11:10
-
10:48
-
10:33
-
10:15
-
09:50
-
09:27
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
08:08
-
08:03
-
07:46
-
07:37
-
07:21
-
07:15
-
06:52
-
06:35