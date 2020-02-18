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Победитель МЧМ-2011 Кицын обновил бомбардирский рекорд ВХЛ

Победитель МЧМ-2011 Кицын обновил бомбардирский рекорд ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын в домашнем матче с «Ермаком» (8:5) забросил две шайбы и отдал два голевых паса. Таким образом, 28-летний хоккеист обновил бомбардирский рекорд регулярных чемпионатов Высшей хоккейной лиги — 69 (39+30) баллов.

Предыдущий рекорд принадлежал Александру Тимирёву, который в сезоне-2018/2019 набрал 61 балл за тольяттинскую «Ладу». Столько же было у Александра Шибаева из балашихинского «Динамо» в чемпионате-2012/2013.

Ранее Кицын также побил снайперский рекорд регулярных чемпионатов ВХЛ, установленный Тимирёвым в сезоне-2018/2019, — 32 гола.

Кицын в составе сборной России стал победителем молодёжного чемпионата мира 2011 года.

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