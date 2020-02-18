«Ак Барс» — «Авангард»: Гарипов вновь сыграет против бывшего клуба

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 февраля, начало матча в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В воротах «Авангарда» сыграет Эмиль Гарипов, ранее выступавший за «Ак Барс».



«Ак Барс»:



Билялов (Мифтахов);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Лямкин — Рукавишников, Галиев — Воронков — Гарипов;

Викстранд — Педан, А. Галимов — Глухов — Лукоянов;

Фазылзянов, Фрэттин — Э. Галимов — Дыняк.



«Авангард»:



Гарипов (Бобков);

Бондарев — Покка, Клинкхаммер — Макмиллан — Пьянов;

Емелин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Мартынов — Войнов, Широков — Зернов — Бек;

Грачёв — Стась — Дедунов.