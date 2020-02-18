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«Ак Барс» — «Авангард»: Гарипов вновь сыграет против бывшего клуба

«Ак Барс» — «Авангард»: Гарипов вновь сыграет против бывшего клуба
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 февраля, начало матча в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В воротах «Авангарда» сыграет Эмиль Гарипов, ранее выступавший за «Ак Барс».

«Ак Барс»:

Билялов (Мифтахов);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Лямкин — Рукавишников, Галиев — Воронков — Гарипов;
Викстранд — Педан, А. Галимов — Глухов — Лукоянов;
Фазылзянов, Фрэттин — Э. Галимов — Дыняк.

«Авангард»:

Гарипов (Бобков);
Бондарев — Покка, Клинкхаммер — Макмиллан — Пьянов;
Емелин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Мартынов — Войнов, Широков — Зернов — Бек;
Грачёв — Стась — Дедунов.

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