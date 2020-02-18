«Барыс» спасся за пять секунд до сирены, но проиграл «Сибири» в овертайме

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» со счётом 1:2 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У подопечных Андрея Скабелки прервалась серия из шести выигранных матчей.



Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб, ко второму перерыву хозяева лидировали по броскам в створ со счётом 30-13. Счёт был открыт только на 50-й минуте: гол в актив записал нападающий новосибирской команды Егор Миловзоров. Судьям потребовалась помощь видеопросмотра, на котором было определено, что взятие ворот осуществлено согласно правилам. «Барыс» восстановил равновесие на табло за пять секунд до конца основного времени, гол забил форвард Линус Виделль. В овертайме победу гостям принёс Юрки Йокипакка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

