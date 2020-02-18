Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» спасся за пять секунд до сирены, но проиграл «Сибири» в овертайме

«Барыс» спасся за пять секунд до сирены, но проиграл «Сибири» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» со счётом 1:2 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У подопечных Андрея Скабелки прервалась серия из шести выигранных матчей.

Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб, ко второму перерыву хозяева лидировали по броскам в створ со счётом 30-13. Счёт был открыт только на 50-й минуте: гол в актив записал нападающий новосибирской команды Егор Миловзоров. Судьям потребовалась помощь видеопросмотра, на котором было определено, что взятие ворот осуществлено согласно правилам. «Барыс» восстановил равновесие на табло за пять секунд до конца основного времени, гол забил форвард Линус Виделль. В овертайме победу гостям принёс Юрки Йокипакка.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Миловзоров (Шашков, Шаров) – 49:31' (5x5)   1:1 Виделль – 59:55' (6x5)   1:2 Йокипакка (Пуустинен, Руохомаа) – 64:15' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020