В честь Юкки Ялонена назвали парк в Финляндии. Тренер выиграл со сборной два ЧМ

В честь главного тренера хоккейной сборной Финляндии Юкки Ялонена назвали парк в Рийхимяки — родном городе 57-летнего специалиста. Такая инициатива поступила от жителей города после победы финской команды на чемпионате мира.



Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства—2019, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории и второй раз — под руководством Ялонена. Также тренер выигрывал золото ЧМ с молодёжной сборной страны в 2016 году.



В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Суоми Марко Анттила, оформивший дубль в финальной игре.