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В честь Юкки Ялонена назвали парк в Финляндии. Тренер выиграл со сборной два ЧМ

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В честь Юкки Ялонена назвали парк в Финляндии. Тренер выиграл со сборной два ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В честь главного тренера хоккейной сборной Финляндии Юкки Ялонена назвали парк в Рийхимяки — родном городе 57-летнего специалиста. Такая инициатива поступила от жителей города после победы финской команды на чемпионате мира.

Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства—2019, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории и второй раз — под руководством Ялонена. Также тренер выигрывал золото ЧМ с молодёжной сборной страны в 2016 году.

В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Суоми Марко Анттила, оформивший дубль в финальной игре.

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