В честь Юкки Ялонена назвали парк в Финляндии. Тренер выиграл со сборной два ЧМ
В честь главного тренера хоккейной сборной Финляндии Юкки Ялонена назвали парк в Рийхимяки — родном городе 57-летнего специалиста. Такая инициатива поступила от жителей города после победы финской команды на чемпионате мира.
Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства—2019, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории и второй раз — под руководством Ялонена. Также тренер выигрывал золото ЧМ с молодёжной сборной страны в 2016 году.
В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Суоми Марко Анттила, оформивший дубль в финальной игре.
«Мы уже национальные герои!». Что творилось после победы Финляндии на ЧМ
Финны будут долго праздновать. Для начала закажут пиццу и пиво.
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