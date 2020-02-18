Курри: топ-клубы КХЛ не в восторге от идеи потолка зарплат в 900 млн

Президент «Йокерита» Яри Курри поделился мнением о подготовке введения в КХЛ жёсткого потолка зарплат — 900 млн рублей. Правило начнёт действовать с сезона-2020/2021.



«Потолок зарплат в 900 миллионов рублей — непростое решение для КХЛ. Жёсткий потолок был запланирован уже пару лет, и в прошлом году решение было подтверждено окончательно. Это большое и долгожданное изменение. Топ-клубы не были в восторге от этого решения, но пора готовиться к его реализации.



Новый президент КХЛ Алексей Морозов не анонсировал никаких изменений в данном вопросе. Морозов — хороший выбор для лиги, он хороший и спокойный человек», — приводит слова Курри Ilta-Sanomat.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Руководитель или пешка в большой игре? К чему приведёт КХЛ президент Морозов В начале пути он закончит глобальную реформу, но что будет дальше?