Курри: топ-клубы КХЛ не в восторге от идеи потолка зарплат в 900 млн
Президент «Йокерита» Яри Курри поделился мнением о подготовке введения в КХЛ жёсткого потолка зарплат — 900 млн рублей. Правило начнёт действовать с сезона-2020/2021.
«Потолок зарплат в 900 миллионов рублей — непростое решение для КХЛ. Жёсткий потолок был запланирован уже пару лет, и в прошлом году решение было подтверждено окончательно. Это большое и долгожданное изменение. Топ-клубы не были в восторге от этого решения, но пора готовиться к его реализации.
Новый президент КХЛ Алексей Морозов не анонсировал никаких изменений в данном вопросе. Морозов — хороший выбор для лиги, он хороший и спокойный человек», — приводит слова Курри Ilta-Sanomat.
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