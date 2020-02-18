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Защитник «Эдмонтона» Клефбом выбыл из-за травмы плеча

Защитник «Эдмонтона» Клефбом выбыл из-за травмы плеча
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клефбом получил травму плеча, информирует канадская команда в «Твиттере». По имеющейся информации, 26-летний шведский хоккеист пропустит две-три недели.

В этом регулярном чемпионате Клефбом принял участие в 59 матчах за «Эдмонтон», записав на свой счёт 33 (5+18) очка при показателе полезности "-20" и 22 минутах штрафного времени. Защитник проводит на площадке 25 с половиной минут за матч.

Клефбом всю карьеру в НХЛ защищает цвета «нефтяников». Впервые шведский хоккеист сыграл за основную команду «Эдмонтона» в сезоне-2013/2014. В прошлом чемпионате Клефбом пропустил 20 матчей из-за травмы руки.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

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