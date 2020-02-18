Басков: бюджет минского «Динамо» в следующем сезоне не уменьшится. Ниже уже некуда

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что бюджет клуба в следующем сезоне не уменьшится.



«Прикладываем максимум усилий, чтобы не оставить нашего зрителя без КХЛ, без хоккейного клуба «Динамо». В начале сезона мы задекларировали, что начинаем новый вектор развития. Одно из изменений было как раз в планах — переход на какую-то, может быть, частичную частную собственность. Все понимают, что деньги у государства постоянно брать невозможно. Мы об этом думали, мы это планировали. Наверное, просто не думали, что так скоро придётся к этому прийти. Мы очень активны в фазе переговоров и с крупным бизнесом, и с банком. Много общаемся с людьми. Ищем интерес.



За этот сезон уже нелюбимым стало слово «бюджет», поэтому не хочется о нём говорить. Что касается следующего сезона, меньше он быть уже не может, потому что в следующем сезоне лига установит пол и потолок зарплат. На сегодняшний день мы уже ниже этого пола, поэтому ниже уже некуда. Будем искать людей, предприятия, организации, спонсоров. Не важно, кого мы найдем. Те, кто могут нам как минимум обеспечить «пол». Но желательно больше», – цитирует Баскова Tribuna.com со ссылкой на передачу «Спорт-кадр» на «Беларусь 5».

Минское «Динамо» может покинуть КХЛ. У клуба проблемы с финансированием Такие риски были и раньше, но сейчас ситуация по-настоящему серьёзная.