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«Ак Барс» победил «Авангард» и выиграл Восточную конференцию

«Ак Барс» победил «Авангард» и выиграл Восточную конференцию
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке со счётом 5:3 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Казанский клуб выиграл третий матч подряд и обеспечил себе первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Хозяева открыли счёт уже на 83-й секунде встречи, заброшенной шайбой отметился нападающий Эмиль Галимов. В концовке первого периода «Ак Барс» упрочил преимущество усилиями форварда Станислава Галиева. На 44-й минуте преимущество подопечных Дмитрия Квартальнова увеличил нападающий Джастин Азеведу. Вскоре хозяева забили ещё дважды, авторами голов стали Дмитрий Воронков и Михаил Фисенко. «Авангард» ответил удачными бросками Роба Клинкхаммера и Егора Мартынова. Точку в матче поставил Павел Дедунов.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Авангард
Омск
1:0 Галимов (Глухов, Галиев) – 01:23' (5x5)   2:0 Галиев (Викстранд, Воронков) – 19:22' (5x5)   3:0 Азеведу (Кормье, Фрэттин) – 43:53' (5x4)   4:0 Воронков (Галиев, Галимов) – 48:16' (5x4)   5:0 Фисенко (Лямкин) – 52:43' (5x5)   5:1 Клинкхаммер (Пьянов) – 53:43' (5x5)   5:2 Мартынов (Франсон, Семёнов) – 55:58' (4x4)   5:3 Дедунов (Стась) – 59:54' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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