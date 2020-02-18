«Ак Барс» победил «Авангард» и выиграл Восточную конференцию

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке со счётом 5:3 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Казанский клуб выиграл третий матч подряд и обеспечил себе первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.



Хозяева открыли счёт уже на 83-й секунде встречи, заброшенной шайбой отметился нападающий Эмиль Галимов. В концовке первого периода «Ак Барс» упрочил преимущество усилиями форварда Станислава Галиева. На 44-й минуте преимущество подопечных Дмитрия Квартальнова увеличил нападающий Джастин Азеведу. Вскоре хозяева забили ещё дважды, авторами голов стали Дмитрий Воронков и Михаил Фисенко. «Авангард» ответил удачными бросками Роба Клинкхаммера и Егора Мартынова. Точку в матче поставил Павел Дедунов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.