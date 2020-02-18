Емелин получил повреждение в игре с «Ак Барсом». Из-за травм он пропустил почти весь сезон

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке со счётом 5:3 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Не доиграл до конца встречу защитник «Авангарда» Алексей Емелин, получивший повреждение на последней минуте матча. Из-за различных травм 33-летний хоккеист провёл только 13 матчей в этом сезоне.
Хозяева открыли счёт на 83-й секунде встречи, заброшенной шайбой отметился нападающий Эмиль Галимов. В концовке первого периода «Ак Барс» упрочил преимущество усилиями форварда Станислава Галиева. На 44-й минуте преимущество подопечных Дмитрия Квартальнова увеличил нападающий Джастин Азеведу. Вскоре хозяева забили ещё дважды, авторами голов стали Дмитрий Воронков и Михаил Фисенко. «Авангард» ответил удачными бросками Роба Клинкхаммера и Егора Мартынова. Точку в матче поставил Павел Дедунов.
- 18 февраля 2020
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