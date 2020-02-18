«Торпедо» прервало неудачную серию, одолев «Спартак»
Московский «Спартак» на домашней площадке со счётом 2:3 проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородская команда прервала серию из трёх поражений.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Команде гостей удался хороший старт, уже на третьей минуте счёт открыл нападающий Джордан Шрёдер. Подопечным Олега Знарка удалось отыграться в концовке второго периода, заброшенная шайба на счету форварда Максима Цыплакова. На 46-й минуте «Спартак» вышел вперёд, удачный бросок записал в актив нападающий Михаил Юньков. Вскоре «Торпедо» ответило голом форварда Станислава Бочарова. На 53-й минуте команда Дэвида Немировски вышла вперёд, Шрёдер оформил дубль.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Шрёдер (Орлов) – 02:44' (5x5) 1:1 Цыплаков (Вишневский, Юньков) – 37:56' (4x5) 2:1 Рылов – 45:35' (5x5) 2:2 Бочаров (Шор, Белевич) – 48:31' (5x5) 2:3 Шрёдер (Волченков, Аляев) – 52:01' (5x5)
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
22:06
-
21:53
-
21:33
-
21:28
-
21:21
-
21:06
-
20:41
-
20:29
-
20:18
-
20:06
-
19:48
-
19:36
-
19:05
-
18:20
-
18:03
-
17:30
-
17:03
-
16:50
-
16:18
-
15:30
-
15:14
-
15:02
-
14:48
-
14:30
-
14:01
-
13:36
-
13:10
-
13:01
-
12:41
-
12:25
-
12:15
-
11:55
-
11:24
-
11:10
-
10:48
Партнерский контент