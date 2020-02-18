«Торпедо» прервало неудачную серию, одолев «Спартак»

Московский «Спартак» на домашней площадке со счётом 2:3 проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородская команда прервала серию из трёх поражений.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Команде гостей удался хороший старт, уже на третьей минуте счёт открыл нападающий Джордан Шрёдер. Подопечным Олега Знарка удалось отыграться в концовке второго периода, заброшенная шайба на счету форварда Максима Цыплакова. На 46-й минуте «Спартак» вышел вперёд, удачный бросок записал в актив нападающий Михаил Юньков. Вскоре «Торпедо» ответило голом форварда Станислава Бочарова. На 53-й минуте команда Дэвида Немировски вышла вперёд, Шрёдер оформил дубль.