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«Торпедо» прервало неудачную серию, одолев «Спартак»

«Торпедо» прервало неудачную серию, одолев «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» на домашней площадке со счётом 2:3 проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородская команда прервала серию из трёх поражений.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Команде гостей удался хороший старт, уже на третьей минуте счёт открыл нападающий Джордан Шрёдер. Подопечным Олега Знарка удалось отыграться в концовке второго периода, заброшенная шайба на счету форварда Максима Цыплакова. На 46-й минуте «Спартак» вышел вперёд, удачный бросок записал в актив нападающий Михаил Юньков. Вскоре «Торпедо» ответило голом форварда Станислава Бочарова. На 53-й минуте команда Дэвида Немировски вышла вперёд, Шрёдер оформил дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Шрёдер (Орлов) – 02:44' (5x5)   1:1 Цыплаков (Вишневский, Юньков) – 37:56' (4x5)   2:1 Рылов – 45:35' (5x5)   2:2 Бочаров (Шор, Белевич) – 48:31' (5x5)   2:3 Шрёдер (Волченков, Аляев) – 52:01' (5x5)
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