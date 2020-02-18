«Звезда» выиграла регулярный чемпионат ВХЛ, «Кузня» не попала в плей-офф
В Высшей хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. Московская «Звезда» набрала 89 очков в 54 матчах и стала обладателем Кубка Шелкового пути сезона-2019/2020. Новокузнецкий «Металлург» не попал в плей-офф.
Все пары первого раунда плей-офф:
«Звезда» (Москва) – «Торпедо» (Усть-Каменогорск);
«Рубин» (Тюмень) – «Дизель» (Пенза);
«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Горняк» (Учалы);
«Югра» (Ханты-Мансийск) – «Химик» (Воскресенск);
«Торос» (Нефтекамск) – «Хумо» (Ташкент);
«Лада» (Тольятти) – «Нефтяник» (Альметьевск);
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) – «Сарыарка» (Караганда);
«Сокол» (Красноярск) – «Барс» (Казань).
Серии матчей 1/8 финала проводятся до четырех побед в каждой серии, максимальное количество матчей в серии — семь.
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