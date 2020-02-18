«Звезда» выиграла регулярный чемпионат ВХЛ, «Кузня» не попала в плей-офф

В Высшей хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. Московская «Звезда» набрала 89 очков в 54 матчах и стала обладателем Кубка Шелкового пути сезона-2019/2020. Новокузнецкий «Металлург» не попал в плей-офф.



Все пары первого раунда плей-офф:



«Звезда» (Москва) – «Торпедо» (Усть-Каменогорск);

«Рубин» (Тюмень) – «Дизель» (Пенза);

«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Горняк» (Учалы);

«Югра» (Ханты-Мансийск) – «Химик» (Воскресенск);

«Торос» (Нефтекамск) – «Хумо» (Ташкент);

«Лада» (Тольятти) – «Нефтяник» (Альметьевск);

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) – «Сарыарка» (Караганда);

«Сокол» (Красноярск) – «Барс» (Казань).



Серии матчей 1/8 финала проводятся до четырех побед в каждой серии, максимальное количество матчей в серии — семь.